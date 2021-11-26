Так, Чехия запретила въезд всем, кто в последние две недели провел более 12 часов в странах на юге Африки, говорится в сообщении, размещенном в пятницу в твиттере главы МИД страны Якуба Кулганека.

"С субботы (27 ноября) будет запрещен въезд в Чехию для граждан, которые в последние 14 дней провели более 12 часов в ЮАР, Намибии, Лесото, Эсватини (Свазиленде), Зимбабве, Ботсване, Мозамбике и Замбии", — заявил Кулганек.

"Для граждан Чехии, (других стран — ИФ) ЕС и лиц, имеющих вид на жительство в Чехии, въезд из вышеупомянутых африканских стран возможен только при соблюдении строгих эпидемиологических условий. Мы также настоятельно не рекомендуем гражданам Чехии сейчас ездить в эти районы. (Эта мера — ИФ) действует до 12 декабря", — отмечается в сообщении.

Италия также ввела ограничения на въезд.

"Я подписал постановление, запрещающее въезд в Италию для всех, кто побывал в ЮАР, Лесото, Ботсване, Зимбабве, Мозамбике, Намибии, Эсватини (Свазиленде) в последние 14 дней", — сообщил в пятницу в твиттере министр здравоохранения Италии Роберто Сперанца.

"Наши ученые работают над вариантом B.1.1.529", — отметил он, призвав соблюдать осторожность, пока ученые не изучили этот штамм.

Глава министерства здравоохранения Франции Оливье Веран заявил о прекращении авиасообщения с некоторыми странами южной Африки на 2 дня из-за распространения нового опасного штамма коронавируса, сообщает телеканал France 24.

Глава Минздрава ФРГ Йенс Шпан сообщил, что Германия с субботы также ужесточит правила въезда в страну из ЮАР из-за распространения там опасных вариантов коронавируса. По его словам, новый вариант вируса B.1.1.529 опасен и в стране следует принимать превентивные меры.

Ранее BBC сообщала, что путешественники, прибывающие из ЮАР в Англию, должны будут уйти на карантин. Кроме того, приостановлены все рейсы из ЮАР, Намибии, Зимбабве, Ботсваны, Лесото и Эсватини (Свазиленда). Глава британского Минздрава Саджид Джавид отметил, что в пятницу эти страны занесут в красных список стран для путешествий.

Генеральный секретарь кабинета министров Японии Хирокадзу Мацуно заявил, что те, кто возвращается из ЮАР, Намибии, Лесото, Эсватини (Свазиленда), Зимбабве, Ботсваны, Мозамбика и Замбии, должны отбыть 10-дневный карантин в местах, определенных японскими властями, информируют японские СМИ.

Вариант B.1.1.529 обнаружили в Южной Африке, Ботсване, Израиле и у туриста, который прибыл в Гонконг из Южной Африки. Новый вариант имеет большое количество мутаций — 32. По словам вирусологов, большое количество мутаций вируса — "это серьезная проблема".