"Изготовление больших ледовых скульптур высотой до 3,5 м — технологически и художественно сложный процесс. Мы рады, что удостоены чести видеть воочию работы известных мастеров, сам процесс изготовления, и дарить эту красоту рязанцам", — цитируются в сообщении слова начальника управления культуры администрации Рязани Евгении Власовой.

Кроме того, для удобства жителей, чтобы сориентироваться по событиям и локациям в новогодние дни, в Рязани будут разработаны интерактивные карты: "Рязань. Новогодняя карта. Прогулки" (катки, лыжные трассы, елки) и "Рязань. Новогодняя карта. Мероприятия" (событийная программа).

Отмечается, что при подготовке и проведении мероприятий будут учтены действующие санитарно-эпидемиологические ограничения.