"По сертификату переболевшего. Сертификат будет автоматами продлен для всех, у кого было заболевание в течение последнего года. Поэтому один год с момента выздоровления", — сказал Мурашко по итогам заседания Российско-Венгерской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству.

Министр напомнил, что повторно в РФ заболевают лишь 0,74% переболевших.

"Сейчас вносятся в документы изменения и в программное обеспечение", — отметил Мурашко.

В среду вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что срок действия сертификата о статусе переболевшего коронавирусом должен быть увеличен с полугода до одного года. Ее предложение поддержал президент РФ Владимир Путин.