Первый новогодний рейс отправится 30 декабря, сообщает пресс-служба СКЖД.

Состав будет отправляться из Туапсе в 5:30 утра и прибывать в Гагру в 11:35 в тот же день. В обратном направлении поезд будет отправляться в 18:50 и прибывать в Туапсе в 00:35. Воспользоваться услугами поезда можно до 8 января 2022 года включительно.

В понедельник, 3 января, поезд проследует по укороченному маршруту от станции Гагра до Сочи. В среду, 5 января, он также отправится по укороченному маршруту в сообщении Сочи — Гагра.

График движения поезда разработан таким образом, чтобы в путешествие туристы могли отправиться утром, в первой половине дня прибыть в Абхазию и провести там целый день. Вечером туристы смогут отправиться в обратный путь.

Туристический поезд "Сочи" начал курсировать по маршруту Туапсе — Гагра с 15 августа 2020 года. За это время было перевезено порядка 75 тыс. пассажиров. Поезд сформирован из вагонов, оформленных с элементами стилистики советской эпохи.