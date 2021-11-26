В письме, разосланном ведомством потенциальным участникам программы, им предлагается провести техническую подготовку к запуску нового этапа, в рамках которой необходимо совершить тестовую транзакцию, и подписать до 17 декабря договор с АО "НСПК" (платежная система "МИР"), через которую будут осуществляться транзакции при покупке туров и размещения в отелях.

Как следует из письма, участвовать в программе могут туроператоры, входящие в единый федеральный реестр, гостиницы всех типов, прошедшие классификацию, электронные системы агрегаторов туристических услуг. Ведомство также предупреждает, что компании, принявшие участие в программе в 2020 и 2021 годах и не подавшие отчеты в АО "НСПК" до 13 декабря, не будут допущены к участию в следующем этапе.

В письме ведомства не уточняются сроки запуска распродажи, но ранее глава Ростуризма Зарина Догузова обещала, что новый этап распродажи туров с кешбэком начнется до конца года. Поездки можно будет приобрести на низкий зимний сезон начиная с 15 января и до конца апреля. Она также подчеркивала, что цель программы – загрузка объектов размещения и рост турпотока в регионы именно в низкий сезон, исключая летний период и новогодние праздники.

"Очень многие туроператоры с нетерпением ждали старта нового этапа программы кешбэка, так как она реально помогает увеличить продажи. Но в нынешней ситуации туристы боятся полностью оплачивать туры при покупке, так как в регионах постоянно вводятся какие-то ограничения. Угроза введения QR-кодов и других ограничений влияет на спрос. А по условиям программы для получения кешбэка тур должен был оплачен сразу. Поэтому продажи могут оказаться не такими активными, какими они были бы в нормальных условиях", — считает пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина.

Программа частичного возврата денег при покупке туров по России стартовала в 2020 году. В ее рамках в периоды распродаж, которые устанавливает Ростуризм, туристы могут купить пакетные туры с кэшбэком, включающие перелет, размещение и другие услуги, а также отдельно проживание в отелях, санаториях или речные круизы. Путешествия и отдельные услуги можно выбрать на сайте мирпутешествий.рф или на сайтах партнеров – туроператоров, отелей, круизных компаний. Минимальная продолжительность поездки – двое суток. Оплатить тур необходимо картой "МИР", в течение пяти дней после оплаты на нее вернется кешбэк в размере 20% стоимости тура, но не более 20 тыс. рублей.

Как сообщалось, в 2020 и 2021 году по программе туристического кешбэка суммарно было куплено туров и проживания примерно на 32,4 млрд рублей. Кэшбек составил около 6,15 млрд рублей. Было совершено 727,89 тыс. транзакций. Самые популярные направления поездок — Краснодарский край, Ставрополье, Крым. Востребованы также оздоровительные туры на Алтай, в Тюмень, культурно-познавательные поездки в Псковскую, Новгородскую, Ярославскую области, Татарстан, Калининград, Москву, Санкт-Петербург и Самару.