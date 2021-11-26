"Самые популярные места среди отдыхающих в регионе — это Коломна (более 1,4 млн туристов с начала года), Дмитров (свыше 1,2 млн туристов с начала года), Зарайск (более 100 тыс. туристов с начала года), Сергиев Посад (свыше 1 млн туристов с начала года), Истра (более 400 тыс. туристов с начала года)", — сказал собеседник агентства.

Особый интерес у туристов вызывают усадьбы, которых в Подмосковье насчитывается 321. Популярны среди как российских, так и иностранных туристов также музеи, которых более 150.

С начала года Московскую область посетили более 11 млн туристов, из них за лето — свыше 4,3 млн человек.

Туристический потенциал Подмосковья составляет около 20% общего потенциала России. В рейтинге регионов России по индексу развития туристического потенциала Московская область занимает пятое место, добавили в пресс-службе.