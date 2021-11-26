"Еврокомиссия в тесной координации со странами-членами (ЕС — ИФ) предложит активировать экстренную приостановку полетов из южноафриканского региона из-за варианта B.1.1.529, представляющего предмет для беспокойства", — написала она в твиттере.

Вариант B.1.1.529 был обнаружен в Южной Африке, Ботсване, Израиле и у туриста, который прибыл в Гонконг из Южной Африки.

Новый вариант имеет большое количество мутаций — 32. По словам вирусологов, большое количество мутаций вируса — "это серьезная проблема".

Ранее министр здравоохранения Великобритании Саджид Джавид заявил, что полеты в Великобританию из Южной Африки, Намибии, Лесото, Ботсваны, Эсватини (Свазиленда) и Зимбабве будут приостановлены с полудня пятницы.

Кроме того, премьер-министр Израиля Нафтали Беннет накануне объявил о запрете на поездки в ЮАР, Лесото, Ботсвану, Зимбабве, Мозамбик, Намибию и Эсватини (Свазиленд). Также жителям этих стран запретят въезд в Израиль, а израильским туристам, вернувшимся из этих государств, нужно будет на неделю уходить на изоляцию даже в том случае, если они полностью вакцинированы.