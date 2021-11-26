В этом году исполнилось 140 лет со дня рождения Матроны Московской. 22 ноября православные верующие отмечали день памяти святой.

"К памятной дате по поручению губернатора Алексея Дюмина благоустроен сам родник, установлена ротонда, деревянная лестница заменена на металлическую. Все работы выполнялись за счет средств АО "Тулачермет", — говорится в сообщении.

В Себино расположен музей святой Матроны, старинный храм, святой источник с купелью и памятник Матроне.

Блаженная Матрона родилась в 1885 году в Тульской губернии. От рождения она была не просто слепой — у нее совсем не было глаз, но девочка обладала даром духовного зрения. Согласно житию, с ранних лет ей были ведомы не только человеческие грехи, преступления, но и мысли. Она чувствовала приближение опасности, предвидела стихийные и общественные бедствия. По ее молитвам люди получали исцеление от болезней и утешение в скорбях.

В 1925 году Матрона перебралась в Москву и прожила там до конца своих дней. Умерла 2 мая 1952 года.

В октябре 2004 года на Архиерейском Соборе Матрона Московская была причислена к лику общецерковных святых. Ныне ее мощи находятся в Покровском женском монастыре Москвы.