"Новым генеральным директором туроператора "Библио Глобус" назначен Ринат Асматуллов, ранее работавший в сфере управления маркетингом и продажами в авиакомпаниях "Аэрофлот" и "Победа". Смена главы туроператора обусловлена необходимостью повышения эффективности деятельности компании при существенных ограничениях туристических направлений: снижении издержек за счет оптимизации процессов взаимодействия с авиакомпаниями и увеличения продаж в условиях обострения конкуренции на рынке туристических услуг. Кандидатура нового генерального директора, его компетенции полностью соответствуют данным требованиям", — сказала она.



По словам Захаренковой, первоочередными задачами нового главы компании станут включение корпоративных процедур и бизнес-процессов в контур группы компаний "Шереметьево" и разработка амбициозной стратегии туроператора в среднесрочной перспективе.



Аэропорт "Шереметьево" подписал соглашение о покупке 75% доли в уставном капитале ООО "Туроператор БГ" в октябре 2021 года. По данным "СПАРК-Интерфакс", 16 ноября название этого юридического лица было изменено на ООО "Библио-Глобус Туроператор".



Компанию в 1994 году основали супруги Юлия и Александр Туголуковы. До сделки с "Шереметьево" 100% в ООО "Туроператор БГ" принадлежало Юлии Туголуковой. Как сообщила порталу "Интерфакс-Туризм" пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина, Туголуковы остаются в топ-менеджменте компании, а Туголукова сохранит пост председателя совета директоров.