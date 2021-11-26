"Мы обсуждаем вопрос, чтобы на период новогодних дней — с 20-х чисел (декабря — ИФ), когда это приобретет, безусловно, массовый характер, праздники были безопасны. Скорее всего, часть из них будет ограничена наличием сертификата о прививке либо о перенесенном заболевании. Эти изменения, скорее всего, появятся в следующей версии указа", — сказала министр на брифинге в инстаграме в пятницу.

При этом она отметила, что у властей "нет никаких мыслей по поводу запретов корпоративов". Последним изменением в указ губернатора региона снято ограничение в 30 человек для проведения мероприятий в кафе и ресторанах.

"Мы все должны быть ответственны, чтобы большие праздники прошли безопасно — и власти, и бизнес, и общество", — подчеркнула Савинова.

По словам министра, утренники в детских садах и школьные праздники будут проводиться "максимально внутри классов и групп".

В настоящее время документы о вакцинации или отсутствии коронавируса для посещения кафе и ресторанов в Оренбуржье не требуются.

Ранее глава оренбургской федерации рестораторов Алексей Маринин назвал роковым для малого и среднего бизнеса возможное введение QR-кодов в общепите.