СП зарегистрировано 25 ноября в Москве с уставным капиталом 1 млн руб., в котором 74% — у UTG, 26% — у "Победы". Основной вид деятельности компании — "деятельность вспомогательная прочая, связанная с воздушным транспортом".

Представитель "Победы" сообщила "Интерфаксу", что создать собственную хэндлинговую компанию потребовалось "исключительно для обслуживания рейсов в "Пулково". "Это единственный аэропорт в европейской части РФ, который не может обеспечить столь важный для лоукостера оборот воздушных судов за 25 минут", — сказала она.

"Это (создание СП с UTG — ИФ) позволит повысить пунктуальность, качество обслуживания клиентов при регистрации и посадке, сократить время разворота с 40 до 25 минут и сдержать рост цен на билеты из-за повышения стоимости топлива и роста курса доллара", — добавила представитель "Победы".

"Победа" — низкобюджетная авиакомпания группы "Аэрофлот", базируется во "Внуково" и "Шереметьево".

Группа UTG — "крупнейший независимый оператор наземного авиаобслуживания полного цикла" с подразделениями в аэропортах "Внуково", "Домодедово", "Пулково", говорится на сайте компании. По данным "СПАРКа", группу контролирует Дмитрий Тизин.

Среди активов UTG — 50% в АО "Ю-Ти-Джи", вторым акционером которого является ПАО "Авиакомпания "ЮТэйр". По итогам прошлого года "Ю-Ти-Джи" — один из крупнейших по объему выручки контрагентов "Победы", следует из данных "СПАРКа".