"Мы делаем ставку, конечно, на суда российского производства", — сказал Солодов.

Он отметил, что авиапарк АО "Камчатское авиационное предприятие", вошедшего в единую дальневосточную компанию, состоит исключительно из воздушных судов российского производства.

"Сейчас это самолеты Л-410. Постепенно будут выходить из эксплуатации Ан-26 и Як-40, которые сейчас осуществляют полеты. Они будут замещаться теми судами, которые должны к нам в ближайшие годы поступить. Это ИЛ-114 и "Байкал" — легкомоторный небольшой самолет", — сказал глава региона.

Не исключено, что туристический авиапарк Камчатки пополнится и вертолетами малой вместимости.

"Мы внимательно смотрим на новые модели российских легких вертолетов, например, Ансат. Пока они не очень адаптированы под наши условия. Но мы ведем работу с холдингом "Вертолеты России", озвучили свои пожелания по параметрам воздушных судов, и уверен, что по мере их доработки, российские легкомоторные вертолеты тоже будут поступать к нам на службу", — сказал Солодов.

Что касается средств на покупку воздушных судов, то тут губернатор делает ставку на единую дальневосточную авиакомпанию, в которую вошло АО "Камчатское авиационное предприятие"

"Мы работаем по разным направлениям. Я большую надежду связываю с единой дальневосточной авиакомпанией, которая создана и заработала в этом году. Решением президента определен график приобретения судов для нее и, в том числе, механизмы поддержки со стороны федерального бюджета", — сказал Владимир Солодов.