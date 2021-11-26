"По состоянию на октябрь текущего года в нацпарке побывали порядка 27,5 тысяч туристов (в зимний сезон — более 16 тыс., в летний — более 11 тыс. человек). Это больше, чем в прошлом году на 15,1 тысяч туристов. С актуализацией внутреннего туризма мы ввели туристические маршруты в Ленские столбы и в зимнее время", — приводятся в сообщении слова директора нацпарка Аркадия Семенова.

По данным региональных властей, всего в Якутии порядка 30 туроператоров предлагают более 280 туристических продуктов. Традиционно высоким спросом пользуются посещение национального парка "Ленские столбы", Оймякона — Полюса холода, круизы по реке Лена, пешеходные туры по горным перевалам, рыбалки, сплавы, событийные мероприятия.

В то же время власти отмечают, что до 2019 года количество туристов, въезжающих в республику, постоянно росло и превышало отметку в 200 тысяч человек в год. Однако, пандемия COVID-19 внесла свои коррективы.

"Сейчас, как в целом по стране и миру, въездной поток уменьшился, при этом есть тенденция к увеличению количества отдыхающих внутри региона. Туроператорами и компаниями пересмотрены предложения с учетом потребностей внутренних туристов, возрос спрос на отдых в туристических комплексах и турбазах во всех районах Якутии", — говорится в сообщении.

На этой неделе глава Якутии Айсен Николаев и гендиректор корпорации "Туризм.РФ" Сергей Суханов подписали соглашение по развитию туристической инфраструктуры республики в рамках национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства".

Стороны сформируют график разработки мастер-плана развития ряда туристско-рекреационных кластеров (ТРК) региона. В документ включены 8 проектов ТРК: "Лена", "Оймякон — Полюс Холода", "Амга", "Российский Север Арктики", "Верхоянье", "Юрта мира", горнолыжный комплекс "Лебединый", а также гостиничный комплекс категории "четыре звезды" на 180 мест в Якутске.

Ленские столбы — геологическое образование площадью 1,2 млн га на берегу реки Лена примерно в 100 км от города Покровска. Это причудливые скалы из известняка высотой до 100 м. В районе парка были обнаружены останки мамонтов, бизонов, шерстистого носорога. В 2012 году парк "Ленские столбы" был включен в список всемирного культурного и природного наследия ЮНЕСКО.