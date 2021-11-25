"На сегодняшний день все работы завершены, идет приемка объекта руководством Росавиации, устраняются замечания, и как только они будут устранены, подпишем акт ввода в эксплуатацию, полетит первый самолет. Очень надеюсь, что это произойдет уже в конце текущего или начале следующего года", — сказал он.

Как сообщалось, аэропорт Великого Устюга планировалось сдать до 20 ноября 2020 года.

В процессе реконструкции планировалось удлинить взлетно-посадочную полосу на 500 метров (до 1,8 тыс. метров), чтобы аэропорт смог принимать среднемагистральные самолеты из Москвы и Санкт-Петербурга, поставить новое навигационное оборудование и провести ремонт в аэровокзальном комплексе.

Соглашение о выделении средств на модернизацию между Росавиацией и Вологодской областью было подписано 14 февраля 2018 года. В ноябре 2018 года областные власти подписали контракт на выполнение работ с ЗАО "Горстройзаказчик". Общая стоимость первого этапа работ (реконструкции взлетно-посадочной полосы) составила более 1 млрд рублей: 758,3 млн рублей выделили из федерального бюджета, 334 млн рублей — из регионального.

По данным открытых источников, до реконструкции аэропорт обслуживал исключительно внутренние рейсы, его взлетно-посадочная полоса составляла 1,3 тыс. метров и могла принимать небольшие самолеты вместимостью до 40 пассажиров.