Людям отныне нельзя будет покидать пределы района проживания за исключением похода на работу, в школу или к врачу. Запрещено собираться более шести человек единовременно.

За последние два дня в Словакии выявляли более 10 тыс. новых случаев заражения за сутки. При этом среди стран Евросоюза там наиболее низкие показатели вакцинации — только 45,7% населения страны вакцинированы.

Ранее в Словакии действовали ограничительные меры для тех, кто не прошел вакцинацию от коронавируса. Они не моли посещать торговые центры, массовые мероприятия. Для того, чтобы ходить в офис на работу, им необходимо было тестироваться дважды в неделю на COVID-19.

Локдаун объявлен и в соседней Австрии с начала этой недели, напоминает агентство. В Чехии из-за коронавируса ввели режим ЧС.