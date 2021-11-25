В прокуратуре указали, что расследуют дело "как убийство" и в настоящее время оценивают показания свидетелей.

15 октября 2021 года тела четырех российских туристов обнаружили в сауне отеля Gloria Palace на курорте Керрет в провинции Кавая в Албании.

Их обнаружил администратор отеля, который через час после прибытия туристов в отель понес в сауну напитки. По данным полиции, наиболее вероятной причиной смерти россиян стало удушье от паров хлора.

22 октября их тела доставили на родину. В посольстве РФ в Тиране ранее сообщили, что будет проведена дополнительная судебно-медицинская экспертиза для выяснения причин их смерти.