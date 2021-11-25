"Если смотреть на 53 страны в Европейском регионе, мы видим рост заболеваний в западных странах, в Германии, Австрии, Дании, Ирландии. В восточной части, я бы назвал, Белоруссию, Россию, Болгарию, Румынию, в этих странах, судя по всему, пик пройден. И мы видим это в России, уже 3 недели идет снижение случаев заражения", — сказал Клюге в интервью Наиле Аскер-заде в программе "Вести" на канале "Россия 1".

При этом он подчеркнул, что "успех сегодня не обещает успеха в будущем", попросив граждан России "и дальше придерживаться превентивных мер правительства, потому что мы знаем, что превентивные меры работают".

Также он отметил, что "в некоторых странах восточной Европы мы видим, что пик пройден и начинается снижение, однако мы все еще не видим сокращение числа смертей".

Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ в четверг составил 33 тыс. 796 случаев, умерли за сутки 1 тыс. 238 пациентов.