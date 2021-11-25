Соответствующие изменения внесены губернатором Алексеем Дюминым в указ "О дополнительных мерах, принимаемых в связи с введением режима повышенной готовности на территории Тульской области".

В частности, отменяется требование предъявлять QR-коды при посещении торгово-развлекательных центров.

Также разрешается оказывать услугу в общепите в ночное время и с полной загрузкой помещений при условии допуска по QR-коду вакцинированного, переболевшего или QR-коду об отрицательном ПЦР-тесте сроком действия три дня.

Кроме того, с 6 декабря рестораны и кафе снова смогут обслуживать группы посетителей более 10 человек.

Проведение массовых деловых мероприятий (с числом участников более 20) возможно с участием граждан, не только вакцинированных против коронавируса, но и переболевших им, при предъявлении QR-кода, говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что около 700 предпринимателей обратились к главе региона с просьбой отменить решение о введении требования по предъявлению QR-кодов при посещении торговых комплексов. На заседании регионального оперштаба по коронавирусу Дюмин поручил правовому управлению подготовить предложения по смягчению коронавирусных ограничений.

С 8 ноября в Тульской области было расширено применение QR-кодов с посещением культурных и спортивных учреждений, а также торговых организаций.

Требование предъявлять QR-код о вакцинации, перенесенном заболевании в последние полгода или сертификат об отрицательном ПЦР-тесте, срок действия которого три дня, стало распространяться на посещение торговых и торгово-развлекательных центров.

Также тульские власти продлили требования о доступе в места общественного питания и при заселении в гостиницы по QR-коду о вакцинации, перенесенном заболевании в последние полгода или сертификате об отрицательном ПЦР-тесте, срок действия которого три дня.

Для посещения концертов, бассейнов, фитнес- и тренажерных залов потребуется QR-код о вакцинации или перенесенном заболевании в последние полгода.

С 6 ноября стало возможным проведение спортивных мероприятий со зрителями, которые должны иметь QR-код о вакцинации или перенесенном заболевании в последние полгода.

Дети в возрасте до 18 лет по-прежнему смогут посещать эти места без QR-кода.

Непривитые жители старше 60 лет обязаны соблюдать режим самоизоляции по месту жительства либо по месту пребывания, в том числе на садовых участках.