Так, с 10% до 7,5% снизилась ставка для плательщиков с объектом налогообложения "доходы, уменьшенные на величину расходов", с 6% до 2% — для плательщиков с объектом налогообложения "доходы".

Налоговые ставки по УСН снижали и в 2020 году. Через год эксперты пришли к выводу, что большинство предприятий и компаний сохранили или увеличили рабочие места, выросла и выручка. При этом снижение доходов и налоговых отчислений отмечено у предпринимателей, работающих в сфере туризма — турагентов, туроператоров — и кинотеатров. Они до сих пор не вышли на показатели 2019 года.

Так, у кинотеатров по итогам 2020 года по сравнению с 2019 годом доходы снизились в 2,6 раза, а налоговые отчисления упали на треть. У организаций, предоставляющих услуги в сфере туризма, доходы снизились в два раза, налоговые отчисления — почти наполовину.