При этом, отмечает агентство, такая рекомендация будут касаться лиц, которые привиты вакцинами, одобренными ЕС. В то же время Еврокомиссия призовет страны 10 января открыть границы для всех, кто привился вакцинами, одобренными Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ).

Однако, отмечает Bloomberg, после истечения этого 9-месячного срока, въезжающим в ЕС, по-видимому, потребуется дополнительная бустерная доза вакцин.

В то же время страны ЕС в одностороннем порядке смогут требовать по прибытии путешественников сдачу дополнительных тестов на COVID-19, карантин и самоизоляцию. В то же время пересматриваемые планы для въезда в ЕС разрешат приезжать детям 6-17 лет в случае сдачи перед отъездом негативного ПЦР-теста на вирус, даже если несовершеннолетние вакцинированы.

В качестве дополнительной меры предосторожности путешественники, кто вакцинировался принятыми ВОЗ, но не одобренными властями ЕС вакцинами, должны будут систематически предоставлять доказательства отрицательных ПЦР-тестов. Аналогичные требования должны будут применяться для лиц, кто вылечился от COVID-19.

Ожидается, что эти предложения будут представлены позднее в четверг. Также они должны будут поступить на рассмотрение в Европейский совет.

Bloomberg отмечает, что на фоне пандемии COVID-19 в ЕС в целях нормализации перемещений людей пытаются сгладить различия между подходами различных стран блока в отношении того, сколько может считаться действительной прививкой от COVID-19, и как относиться к бустерным дозам вакцин.