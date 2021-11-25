Предполагается, что поддержка сельского туризма будет осуществляться в виде грантов, которые в форме субсидий будут софинансироваться из федерального бюджета.

По словам заместителя председателя комитета Тульской области по развитию туризма Елены Мартыновой, в период пандемии интерес туристов обратился именно к таким видам отдыха, которые позволяют провести время на природе уединенно и в то же время достаточно интересно.

"В регионе уже есть объекты сельского туризма и есть предприниматели, которые активно участвуют в разработке новых проектов этого направления", — подчеркнула Мартынова.

Так, один из предпринимателей уже подготовил документа на получение гранта в 10 млн рублей.

Со своей стороны заместитель председателя областной думы Александр Рем отметил, развитие сельского туризма — это дополнительная возможность развития сельских территорий — дорог, общественных пространств, пополнение бюджета сельских домохозяйств.

"Сельский туризм — перспективное направление. Его можно считать также экологическим туризмом. Мы в Ясной Поляне, фактически, занимаемся им с 2012 года, когда выиграли президентский грант на развитие волонтерского движения. Это тоже своего рода сельский туризм", — приводит пресс-служба слова депутата облдумы, директора музея-усадьбы "Ясная Поляна" Екатерины Толстой.

"В период пандемии стал больше интересен индивидуальный туризм, путешествия всей семьей, возможность созидательного отдыха, когда можно не только увидеть новые места, но и что-то сделать своими руками, принести пользу. Изменение законодательства поможет развивать это направление", — отметила она.

Закон вступит в силу с 1 января 2022 года.