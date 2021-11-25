"В ближайшее время, в ближайшие 18 месяцев, у нас предполагается открытие "Radisson Blue Ленинский проспект", Москва. <. . . > В 2023 году в Перми открывается первый международный отель. Это некоторые проекты, которые планируются к открытию", — сказал Дженкинс на церемонии ввода в эксплуатацию гостиницы Radisson Hotel Gorizont в Ростове-на-Дону в четверг.

Ранее Radisson Hotel Group анонсировала другие даты открытия пермского отеля. Так, в октябре 2019 года пресс-служба Radisson Hotel Group сообщала, что открытие первого в России отеля премиум-класса на 150 номеров было запланировано в Перми на конец 2021 года. Открытие отеля непосредственно связано со строительством многофункционального комплекса в центре Перми, где он расположится. Многофункциональный комплекс стоимостью 8,6 млрд рублей строит девелопер "Проспект".

В ходе строительства комплекса сроки открытия отеля уточнялись, его ввод планировался на 2022-2023 годы.

В отеле будет расположен тренажерный зал, бассейн, круглосуточный ресторан и конференц-залы вместимостью более 1 тыс. человек. Проект отеля разработала компания Twelve Architects. Рядом со строящимся комплексом располагаются главные туристические места — городская эспланада и набережная Камы, а в 900 метрах от отеля находится Пермский театр оперы и балета. Удаленность отеля от международного аэропорта "Пермь" (Большое Савино) составит 19 км, от ближайшей железнодорожной станции — 3,5 км.

Radisson Hotel Group является одной из крупнейших в мире гостиничных сетей. Портфель группы насчитывает 9 разных брендов и более 1,5 тыс. действующих и строящихся отелей в 120 странах.

В Перми представлены, в частности, гостиницы таких сетей, как Hilton, Amaks, Four Elements.