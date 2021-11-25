"Мы можем вернуть некоторые льготы с 1 декабря. Дети до 14 лет будут проходить бесплатно в любой день в Эрмитаж. Инвалиды первой и второй групп, дети-инвалиды с одним сопровождающим — тоже бесплатно в любой день", — сказал Пиотровский.

Он уточнил, что восстановлены почти все льготные категории, которые могут бесплатно пройти в Эрмитаж в третий четверг каждого месяца. Это пенсионеры, дети, герои разных категорий и связанные с войной люди, сотрудники любых российских музеев, военнослужащие, студенты аспиранты, многодетные семьи, члены творческих союзов, пояснил директор музея.

Пиотровский отметил, что эти льготы, кроме тех, что положены по закону, Эрмитаж оплачивает "из своего кармана". Возвращение льгот связано с тем, что музей смог заработать на маркетплейсе и получил деньги от государства. По его оценке, внебюджетный доход составил за год 65 млн рублей.

7 декабря — в день основания музея — вход будет бесплатным для всех. Акция приурочена к "Дням Эрмитажа" в Петербурге, которые будут сопровождаться открытием новых выставок, конференциями об инклюзии и цифровом развитии искусства, презентацией нового корпуса музея в Старой Деревне и виртуальным 3D-мэппингом на фасаде Главного штаба, продолжил директор музея.

"В начале декабря обычно на Дворцовой площади делаем какое-то такое действо — 3D-мэппинг, связанный с историей. В этом году, поскольку ковид, ничего на самой площади не будет, но будет в небесах. Наведя телефон на здание Главного штаба, можно будет увидеть специальную видеопрограмму "как бы на фасаде" Главного штаба, посвященную Александру Невскому", — сказал Пиотровский.

В рамках "Дней Эрмитажа", по его словам, состоится традиционная церемония в Георгиевском зале, собрание друзей Эрмитажа, но все это будет происходит в онлайн-режиме.

На этой неделе в пятницу, 26 ноября, открывается выставка первого фотографа Эрмитажа Федора Николаевского. В этот же день посетители увидят две картины Джакомо Черути. С 4 декабря начинает работу выставка предметов искусства из стекла "Шедевры мастера Энниона", рассказал Пиотровский.

8 декабря открывается экспозиция гравюр мастера эпохи Возрождения Альбрехта Дюрера из собраний Эрмитажа и московского Музея изобразительных искусств имени Пушкина. Выставка будет сопровождаться саундтреком музыканта, дирижера Теодора Курентзиса и выступлением его оркестра.

9 декабря Эрмитаж выставит первую в мире крупноформатную печатную книгу — Библию Гутенберга, которая хранится в Российской государственной библиотеке в Москве.

"Привезти Библию Гутенберга — это все равно как (привезти — ИФ) пояс богородицы — священный символ великих свершений в человеческой культуре. Символ второй культурной революции. Первая культурная революция была, когда люди научились писать, потом — когда они научились печатать. И следующая происходит сейчас, когда мы разучились писать, но за нас пишет машина", — сказал директор Эрмитажа.

11 декабря стартует выставка об истории модной фотографии "Красота и стиль". В конце декабря откроется выставка, посвященная Петру Первому. В рамках "Дней Эрмитажа" также появится постоянная экспозиция Ирана.

"Дни Эрмитажа" в настоящее время уже проходят в Екатеринбурге, Оренбурге, Самаре, Выборге и даже Находке. В четверг они открылись в столице Омана — Маскате, где у Эрмитажа есть небольшой зал.

Пиотровский сообщил, что в Маскате реставраторы из Эрмитажа восстановили три рельефа из разрушенной Пальмиры (Сирия). В самом Эрмитаже двое сирийских реставраторов учатся у российских специалистов, сказал директор музея.