"Процесс перебазирования флота будет постепенным. Перевод некоторых рейсов планируется в декабре", — сказано в сообщении перевозчика.

В октябре "АЛРОСА" уже открыла несколько рейсов из "Внуково", сохранив основную маршрутную сеть в "Домодедово".

"По итогам тестовых рейсов во "Внуково" мы получили много положительных отзывов от наших клиентов и приняли решение о постепенном перемещении в этот аэропорт. До 10 декабря все рейсы выполняются по прежнему расписанию, после чего начнется их "мягкий" перевод из "Домодедово" во "Внуково", — отметил гендиректор авиакомпании Андрей Гулов, которого цитирует пресс-служба.

Перевозчик уже открыл продажу билетов на рейсы из "Внуково" в Сочи, Краснодар, Санкт-Петербург, Якутск, Мирный, Новосибирск, Полярный и Екатеринбург. Планируется дальнейшее увеличение маршрутной сети.

Авиакомпания "АЛРОСА" выполняет пассажирские и грузовые рейсы по России и в страны СНГ, до пандемии COVID-19 летала также в Европу. Базируется в Якутии (Мирный), московском "Домодедово", новосибирском "Толмачево". По данным сайта авиакомпании, ее парк состоит из самолетов Boeing 737, Ан-24, Ан-38, Ан-26-100, а также вертолетов Ми-8, Ми-26.