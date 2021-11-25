Как сказал журналистам генеральный директор ТК "Горизонт" Дан Полонский, данный отель стал 39-м объектом этой международной сети в России и вторым в Ростове-на-Дону. Инвестиции в реализацию проекта составили 1,5 млрд рублей. Источник финансирования работ — собственные средства ТК "Горизонт"

Данный отель является частью регионального многофункционального торгово-развлекательного комплекса (ТРК) "Горизонт". Он рассчитан на 169 номеров стандартной и люксовой категорий. В отеле имеется ресторан, тренажерный зал, конференц-зал вместимостью до 250 человек и пять переговорных комнат.

"В ближайшее время, в ближайшие 18 месяцев, у нас предполагается открытие "Radisson Blue Ленинский проспект", Москва. "Radisson Печорский парк", Киев в следующем году. В 2023 году в Перми открывается первый международный отель. Это некоторые проекты, которые планируются к открытию", — сказал на церемонии вице-президент по развитию бизнеса Radisson Hotel Group Дэвид Дженкинс.

Как сообщалось, изначально открытие Radisson Hotel Gorizont было запланировано на 2020 год, затем на первый квартал 2021 года. Как сообщал "Интерфаксу" Полонский, перенос был обусловлен карантинными ограничениями на фоне распространения коронавирусной инфекции.

В составе ТРК "Горизонт" более 350 магазинов международных и российских брендов, кафе, рестораны, салоны красоты, фитнесс-центр, аквапарк, 13-зальный кинотеатр.

Единственным акционером АО "ТК "Горизонт" является Виталий Мазин. В 2020 году ТК "Горизонт" получил 1,634 млрд рублей выручки, что на 14,4% меньше, чем в 2019 году, чистая прибыль снизилась на 33,7%, до 296,585 млн рублей.

Портфель Radisson Hotel Group насчитывает 9 разных брендов и более 1,5 тыс. действующих и строящихся отелей в 120 странах.