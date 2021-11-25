"Выставка "Байкалтур" проходит уже в 23-й раз, это уникальная деловая площадка для встречи профессионалов туристической отрасли в преддверии нового туристического сезона на Байкале. Перед нами стоит много задач, большое внимание уделяется государственной политике в сфере развития внутреннего и въездного туризма", — приводятся в сообщении слова первого зампредседателя правительства области Руслана Ситникова.

Участие в открытии также приняли генконсул Республики Корея в Иркутске Ким Се Ун, генконсул Республики Польша в Иркутске Кшиштоф Свидерек и консул Монголии в Иркутске Чулон Баатар.

Выставка будет работать в течение трех дней и завершится 27 ноября. Свои предложения посетителям и партнерам представили около 50 участников из России — Иркутской области и Республики Бурятия, а также Кореи и Монголии.

В рамках выставки пройдут круглые столы, предусмотрены онлайн-трансляции мероприятий. Действует "Школа гидов". Состоится экспертное обсуждение по вопросам кадрового обеспечения сферы туризма и гостеприимства. Запланированы ярмарка вакансий, презентации предприятий, встречи с профильными учебными заведениями.

Все мероприятия "Байкалтура" организованы с учетом необходимых противоэпидемических мер. Вход в павильоны осуществляется при наличии QR-кода и копии паспорта. Во время мероприятий одновременно на площадке площадью 2,5 тыс. кв. м будут находиться не более 300 человек с соблюдением социальной дистанции.