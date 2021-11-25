Рейсы на регулярной основе будут выполняться по пятницам (в Таиланд) и субботам (обратно в РФ) на Boeing-737, время в пути — 7 часов 10 мин.

"Открытие нового направления станет еще одним шагом к расширению программы прямых регулярных рейсов в обход Москвы", — говорится в пресс-релизе перевозчика.

Базовым аэропортом "Аэрофлота" является московское "Шереметьево". Красноярск стал первым региональным хабом компании. С 2021 года "Аэрофлот" начал базировать в "Емельяново" три Boeing 737-800, в дальнейшем планируется развивать полеты на Superjet 100.