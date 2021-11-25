"Программа "Возрождение" в Русском музее была принята в 1999 году. Ее цель — создание в историческом центре Санкт-Петербурга уникального архитектурно-художественного музейного комплекса на базе Русского музея. По одному из направлений — реставрации Михайловского замка — работы практически завершены, выполнено уже 80%", — сказал Владимир Гусев на встрече с главой Минкультуры РФ, его слова привели в ведомстве.

Гусев уточнил, что музей приступает к реставрации интерьеров замка — Столовой Павла I, покоев Александра Павловича, покоев Павла I и Марии Федоровны. Полное завершение реставрации парадных залов замка, освобождённых Центральной Военно-морской библиотекой, запланировано на 2024 год.

Помимо этого, запланированы реставрационные работы в зале "Мальтийская тронная", Гауптвахте и Театре, расположенных в юго-восточной части Михайловского замка, а также в Домике Петра I.

Также гендиректор музея рассказал, что учреждение готовит выставку "Победившие время" к 100-летию службы реставрации Русского музея, которое музей будет отмечать в 2022 году. В связи с юбилеем запланировано также создание документального фильма и ряд мультимедийных проектов.