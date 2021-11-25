"В рамках этой программы ("Большое строительство" — ИФ) мы делаем новый шаг, мощный шаг, о котором говорили. От обещаний переходим к практической реализации — это наш национальный авиаперевозчик. Его создание будет начато официально уже сегодня", — заявил Зеленский на форуме "Большое строительство: авиация и туризм" в четверг.

По словам президента, Украина готова инвестировать в воздушный флот, загружать украинских производителей и привлекать мировых лидеров к проектам в авиапроме.

Украина имеет подтверждение экономической целесообразности создания национального авиаперевозчика от французских консультантов (консалтинговой компании Aerogestion — ИФ), сказал Зеленский, добавив, что реализация проекта будет преследовать не только цели увеличения прибыли и пассажиропотока, но и улучшение имиджа Украины.

"Было несколько рабочих названий. Сегодня это Ukrainian National Airlines — "Украинские национальные авиалинии" (UNA) — очень символически", — подчеркнул президент.

Министерство инфраструктуры Украины в четверг подписало меморандум о сотрудничестве с Airbus, предусматривающий возможность лизинга или покупки 22 самолетов. Меморандумом закрепляется общая цель Украины и Франции — развитие и сотрудничество в сфере авиации, сообщило Мининфраструктуры.

Документ определяет алгоритм дальнейшего сотрудничества государств в рамках создания на Украине национального авиаперевозчика, включая, но не ограничиваясь приобретением воздушных судов будущим авиаперевозчиком.

Стороны также соглашаются обсудить условия, на которых намерены сотрудничать, в том числе по вопросу создания современного флота для украинского национального авиаперевозчика.

Согласно тексту меморандума, которым располагает агентство "Интерфакс-Украина", в частности, рассматривается возможность лизинга/покупки: шести малых узкофюзеляжных самолетов (типа А220); 12 средних узкофюзеляжных самолетов (типа А320/А321); четырех широкофюзеляжных самолетов (типа А330/350).

После создания на Украине национального авиаперевозчика Airbus также готов рассмотреть возможность сотрудничества с украинской авиакосмической отраслью.

От Мининфраструктуры документ подписал его глава Александр Кубраков, от Airbus — вице-президент компании по Европе и Центральной Азии Кимон Сотиропулос.

"Я убежден, что решение правительства Украины о запуске нового украинского авиаперевозчика в это время является правильным. Потому что мы все сейчас переживаем период пандемии и надеемся, что после его завершения сможем восстановить авиатрафик и авиасообщение. И мы видим в Украине большой потенциал для создания нового авиаперевозчика", — заявил Сотиропулос в ходе форума "Большое строительство: авиация и туризм".

Он убежден, что идея создания национального авиаперевозчика "с нуля" была "прекрасным решением со стороны украинского правительства".

"Поскольку, начиная создавать национального перевозчика с нуля, вы сразу сможете инвестировать в лучшие технологии, в лучший флот, который будет оставлять меньший углеродный след, будет потреблять меньше топлива, а значит, будет лучшим для окружающей среды", — отметил Сотиропулос.

В настоящее время на рассмотрении Верховной Рады Украины находится законопроект с поправками в госбюджет на 2021 год о выделении 2,5 млрд гривен для финансирования инфраструктурных проектов, в частности 500 млн грн. — на формирование уставного капитала национального авиаперевозчика.