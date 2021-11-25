"По оценкам туркомпаний, спрос на туры в Москву снизился на 40%. Это видно и по количеству туристических автобусов, и самих туристов во многих знаковых местах города, например, на Красной площади. Спрос на Новый год также слабый. Туристы в регионах не готовы вакцинироваться, а в Москву без QR-кода ехать сейчас нет смысла. Можно делать ПЦР-тест, но он действует всего три дня, соответственно многим приходится его здесь повторять. А это лишние деньги", — рассказала она.

По словам эксперта, туристов пугают не только действующие ограничения, но и перспектива дальнейшего ужесточения правил пребывания в столице, которые могут быть введены в любой момент. Тюрина подчеркнула, что спрос низкий, несмотря на очень привлекательные цены и наличие свободных мест в отелях.

"Люди боятся потерять уплаченные за тур деньги. Поэтому бронирования идут, в основном, с частичной предоплатой. По отзывам туркомпаний, даже в прошлом году ситуация была лучше. В то же время, часть туристов, которая хочет путешествовать, делает прививки, в основном, это семьи с детьми, молодежь, пенсионеры. За счет этого спрос сохраняется, хотя и не такой, как хотелось бы туроператорам. Часть востребованных отелей распродали номера на пиковые даты", — сказала она.

В Москве с 8 ноября в музеи и театры города можно пройти только по QR-коду. Заполняемость помещений при этом увеличена до 70%. С 8 ноября также введено обязательное использование QR-кодов и масок на концертных, развлекательных, культурных, зрелищных, спортивных и других мероприятиях с одновременным присутствием более 500 человек.