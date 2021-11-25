В своем инстаграме Никитин отметил, что в области наблюдается снижение заболеваемости COVID-19.

"Мы снижаемся уже стабильно с начала ноября. Считаем, что текущий момент позволяет смягчить ряд ограничений", — написал глава региона.

В частности, доступ по QR-кодам или мультипассам сохранится "только для массовых мероприятий, объектов спорта, ТЦ и ТРЦ, театрально-концертных и конгрессно-выставочных организаций".

"Общепит, кинотеатры, музеи, фитнес и бани, библиотеки, гостиницы могут сами решить, оставить ли пропуск по кодам. Если оставить, то снимаются некоторые ограничения. Принять такое решение может любая организация", — написал Никитин.

Так, для театров и концертов со входом по кодам отменят запрет на антракты и буфеты, увеличится заполняемость до 70%.

"Для общепита, если вход по кодам, снимется запрет на банкеты и требования по расстановке столов, а также не будет ограничений по режиму работы. Остальные с 1 по 30 декабря работают с 6.00 до 23.59. В кинотеатрах, если вход по кодам, будет допускаться 100% рассадка вместо 60%", — написал глава региона.

Он добавил, что изменения вступают в силу с 26 ноября.

На заседании нижегородского Заксобрания в четверг Никитин также сообщил, что смягчение антиковидных ограничений "связано с тем, что мы наблюдаем очень ощутимое падение заболеваемости".

"Количество развернутых коек уже упало до 6 тыс., а было 9,5 тыс. И до сих пор имеем запас около 20 %. Это все результат нашей общей, командной работы", — сказал глава региона.