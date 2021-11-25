"По оценкам Ростуризма, объем обязательств туроператоров по турам, приобретенным до 31 марта 2020 года, составлял порядка 44 млрд рублей. Из-за закрытия международных направлений в поездки не смогли отправиться 1,3 млн туристов. Туроператоры к ноябрю 2021 года закрыли долги перед более чем миллионом туристов, это 80% общего объема обязательств", — говорится в сообщении.

В Ростуризме подчеркнули, что это стало возможным в первую очередь благодаря принятому правительством решению о переносе обязательств туроператоров.

"Отсрочка обязательств туроператоров стала одной из самых действенных мер поддержки бизнеса и людей. За время действия отсрочки долг 2020 года перед туристами сократился в 6 раз, с 44 до 7 млрд рублей. Отправиться на отдых или получить деньги обратно смогли порядка 1,1 млн человек. При этом, около половины туроператоров полностью выполнили свои обязательства перед туристами, а туроператорский рынок избежал массовых банкротств", — говорится в сообщении Ростуризма.

В ведомстве добавили, что оставшиеся обязательства приходятся на так и не открывшиеся направления, преимущественно в Европе и Юго-Восточной Азии.

"Для их выполнения необходимо открытие ряда стран для международных поездок. Мы надеемся, что для российских вакцинированных туристов большинство популярных стран Европы и Юго-Восточной Азии откроются в течение 2022 года. Поэтому, с учетом того, что сегодня ситуация с коронавирусом остается непростой, мы выступаем за продление переноса обязательств по несостоявшимся турам в закрытые страны до конца следующего года. Это позволит туроператорам продолжать работать и выполнять обязательства перед туристами. Ростуризм согласовал данную позицию с ключевыми ведомствами, включая Роспотребнадзор", — подчеркивается в сообщении.

В Ростуризме также отметили, что большинство стран Европы и Северной Америки разрешили перенести обязательства своих туроператоров до 2023-2025 гг. В России обязательства авиакомпаний перед пассажирами также перенесены до 2023 года.

"Что касается 2021 года, то еще 18 млрд рублей долга образовалось в основном из-за закрытия Турции весной этого года. После открытия направления в июне этот долг сокращается опережающими темпами и, по нашим оценкам, будет полностью погашен к осени 2022 года", — добавили в ведомстве.

Правительство РФ в июне 2021 года приняло постановление об отсрочке обязательств перед теми туристами, которые приобрели туры до 31 марта 2020 года и не смогли выехать из-за пандемии. Туроператорам была предоставлена возможность предоставить им равноценные тур, а социальным категориям — вернуть деньги до 31 декабря 2021 года.

Исполнительный директор Ассоциации туроператоров (АТОР) Майя Ломидзе сообщила в среду, что туристская отрасль находится на грани масштабного кризиса из-за того, что срок действия предоставленной отсрочки истекает, а часть обязательств туроператоров осталась невыполненной, так как границы с большинством популярных у туристов стран остаются закрытыми, и заменить их какими-то другими невозможно. Она подчеркнула, что постановление позволило сохранить баланс в отрасли, избежать массовых исков и банкротств. Поэтому АТОР, как и другие общественные объединения в сфере туризма, выступает за продление действия постановления. В противном случае, по словам Ломидзе, те 200 тыс. человек, перед которыми туроператоры пока не выполнили обязательства, "могут выйти на улицу".