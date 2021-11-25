По данным системы анализа закупок "Интерфакс-Маркер", цена договора не должна превышать 1,358 млрд рублей.

Победителю предстоит в срок до 31 июля 2022 года разработать рабочую документацию, строительно-монтажные работы должны быть выполнены до 1 ноября 2023 года. Договор предусматривает выполнение всего комплекса строительных и пуско-наладочных работ по обустройству канатной дороги, установку ограждающих конструкций, благоустройство территории.

Прием заявок на участие в конкурсе завершится 14 декабря, их рассмотрение и оценка назначены на 20 декабря.

Ранее в ноябре КСК объявило конкурс на право заключения договора на поставку комплектов технологического оборудования для канатной дороги VL 2 на курорте "Ведучи". Цена контракта не должна превышать 721,4 млн рублей.

Ранее сообщалось, что ООО "РТ-Бартолет" (Москва, совместное предприятие "Ростеха" и швейцарского производителя канатных дорог Bartholet) стало победителем конкурса на поставку комплектов оборудования для канатных дорог VL 4 и VL 5. Компания предложила заключить контракт по цене 911,548 млн рублей при начальной цене контракта в размере 1,2 млрд рублей.

Кроме того КСК проводила конкурс на право заключения договора на выполнение подрядных работ по строительству этих двух канатных дорог. Начальная цена составляла 303,7 млн рублей. По итогам аукциона была подана одна заявка от ГУП "Ордена дружбы народов Чеченское управление строительства имени Э.Э.Исмаилова"(Чечня, принадлежит министерству строительства и ЖКХ региона), с которым и было заключено соглашение. Предложение ГУП равнялось начальной цене контракта.

Всесезонный горнолыжный курорт "Ведучи" был открыт зимой 2018 года. На его территории оборудованы трасса для начинающих лыжников, подъемник и зоны активного отдыха. Также на курорте имеются современный отель, отдельное шале и службы сервиса.

К 2025 году на территории комплекса планируется создать 17 горнолыжных трасс общей протяженностью 16,5 км, гостиничный комплекс, сервисные центры, горнолыжную школу и пункты проката.

По плану, к этому времени годовой туристический поток курорта составит более 180 тыс. человек.