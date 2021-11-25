В сравнении с октябрем 2020 года, когда перелеты были еще более ограничены из-за COVID-19, чем сейчас, внутренний пассажиропоток вырос на 31%.

Зарубежные авиаперевозки из РФ в октябре-2021 были на уровне 3,7 млн человек (из них 766 тыс. отправлено в СНГ, 2,9 млн — за его пределы), что на 27% меньше октября-2019 и в 3 раза больше, чем в октябре-2020.

Всего авиакомпании РФ перевезли в прошлом месяце 11 млн пассажиров: это лишь на 1,3% меньше показателя октября-2019 и на 62% больше, чем в октябре-2020.

Пассажирооборот всех авиакомпаний РФ в прошлом месяце составил 25,8 млрд пассажиро-километров (на 8% меньше октября-2019; на 88% больше, чем в октябре-2020), занятость кресел — 83,5% (-0,7 процентного пункта; +7,3 п.п.).

За январь-октябрь российские авиакомпании перевезли 94,6 млн пассажиров, что на 14% меньше, чем в этот же период 2019 года, и на 59% больше, чем в 2020-м.