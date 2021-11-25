"К детским организациям всегда предъявляют повышенные требования безопасности, а в условиях пандемии особенно. Для нас важно, чтобы дети хорошо отдохнули и укрепили здоровье. В 2022 году мы планируем выделить субсидии на ПЦР-тесты для сотрудников лагерей на сумму 50 млн рублей", — сказал он.

По словам Кондратьева, все детские лагеря Кубани перед открытием проходят тщательную проверку Роспотребнадзора на соблюдение мер санитарной безопасности.

Как сообщалось, организации детского отдыха Краснодарского края в 2021 приняли более 220 тыс. детей, что примерно на треть меньше допандемийных показателей.