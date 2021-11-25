"В 2023 году начнем строить лагерь в Кабардинке на 320 мест. В нем сконцентрируем опыт передовых практик в области допобразования, откроем кванториумы, интерактивные классы. На эти цели в бюджете края зарезервировали более 2 млрд рублей", — сообщил он.

По словам Кондратьева, в настоящее время загрузка организаций детского отдыха в межсезонье не превышает 50%, однако власти региона планируют вводить новые преференции, чтобы обеспечить полноценную загрузку лагерей круглый год.

"Одну из них мы предложили на совещании в Анапе — налоговый вычет предприятиям, которые отправляют детей сотрудников в лагеря в межсезонье", — отметил он.