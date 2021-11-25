"Национальная лига инструкторов (НЛИ) ведет профессиональную подготовку специалистов по обучению детей в соответствии с международными стандартами International Ski Instructors Association (ISIA). Новая программа НЛИ включает 4 курса, каждый из которых посвящен конкретному аспекту деятельности детского инструктора. Основной офлайн-курс «Методика обучения детей катанию на горных лыжах/сноуборде: базовый уровень» подробно рассматривает практическую работу на склоне, начиная от развивающих игр для детей без лыж, заканчивая карвинговым поворотом начального уровня для детей. Остальные три курса программы проходят дистанционно и обеспечивают специалистов теоретическими знаниями: представлением об особенностях психологии и физиологии детей разного возраста, а также о вариантах игровых приемов на занятиях с детьми", — говорится в сообщении.



Как отметила руководитель Службы инструкторов курорта Анна Тигушкина, обучению детей на курорте уделяется особое внимание. "Работа с детьми — это не только теория и навыки, ведь чтобы по-настоящему заинтересовать ребенка, необходима игра, веселые задания, специальное игровое оборудование и, главное, — обеспечение безопасности", — сказала она.



В зимний сезон на курорте "Роза Хутор" работает горнолыжный клуб "Егорка", где проходят обучение дети с 3 до 12 лет. По словам Тигушкиной, "благодаря новым знаниям инструкторов, полученным в ходе программы НЛИ, знакомство маленьких гостей курорта с горными лыжами будет проходить под присмотром сертифицированных специалистов, обладающих знаниями, техническими умениями и навыками по осознанной и качественной работе именно с детьми".



"Свои первые шаги в горнолыжном клубе "Егорка" ребята делают на специально оборудованном склоне на котором обучаются только дети, с "волшебным ковром", веселыми препятствиями для отработки навыков. Инструкторы "Егорки" подбирают лыжи, ботинки, шлем индивидуально для каждого ученика школы. Оборудование выдается на время обучения. Для самых маленьких горнолыжников предусмотрена программа на 1 час, а ребята постарше могут провести целый день, катаясь и играя. Предусмотрены так же специальные программы на 3 или 5 дней, где помимо обучения катанию на лыжах дети посещают тюбинг, Хаски-хутор, мастер-классы, где и познают секреты райдеров. В "Егорке" на групповых занятиях дети обучаются в соответствии со своим уровнем катания, но есть и индивидуальные занятия. Каждый воспитанник клуба становится обладателем сертификата и призов, потому что "Егорка" — это веселые горнолыжные каникулы", — рассказали в пресс-службе.



Забронировать занятие в горнолыжном клубе "Егорка" курорта "Роза Хутор" можно здесь.