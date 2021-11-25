"Сегодня подавляющее их (объектов детского отдыха) большинство находится в частных руках. Собственники не всегда могут самостоятельно поддерживать и развивать существующую инфраструктуру в полном объеме. Чтобы решить проблему — необходим больший объем финансирования. Предложил внести детский отдых в отдельное направление нацпроекта по туризму", — написал он по итогам совещания в ВДЦ "Смена" в Анапе.

Также Кондратьев предлагает запретить перевод земель под детскими здравницами в другие категории.

"Сегодня детский отдых — это не высокомаржинальный бизнес. И зачастую собственники объектов, не получая должной прибыли, перепрофилируются. На месте детских лагерей открываются отели, гостиницы, кафе и другие объекты", — написал он.

По словам Кондратьева, уже сейчас в генпланах городов Краснодарского края территории здравниц, в том числе детских, относятся к особым зонам, что исключает возможность размещения на них других объектов.