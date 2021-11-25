"Еще в 2020 году, то есть уже в условиях пандемии, входящий турпоток в Тюменскую область превысил 2 млн человек. Только в первом полугодии 2021 года приехало почти два миллиона", — сказал Моор.

По его словам, ожидается, что к концу года показатели турпотока превысят более 3 млн.

"Это значимый для всей области, и для частного, и для государственного сектора, источник доходов. А кроме того, важнейший способ брендирования региона, укрепления его известности и популярности, в том числе в плане повышения инвестиционной привлекательности", — подчеркнул губернатор.