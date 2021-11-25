Отмечается, что речь идет о взаимодействии двух дальневосточных субъектов в сфере высшего образования, здравоохранения, экологии и туризма.

"Есть планы организовывать совместные научные программы для студентов. Камчатские абитуриенты имеют большое желание проходить обучение в Дальневосточном медицинском университете. Диплом этого хабаровского вуза высоко ценится в профессиональном сообществе", — говорится в сообщении.

Главы регионов подчеркнули, что совместные проекты могут быть реализованы и в сфере здравоохранения. Хабаровский край находится в лидерах на Дальнем Востоке по оказанию высокотехнологичной медицинской помощи. При определенных договоренностях жители полуострова смогут проходить лечение в Хабаровске. В списке приоритетов также экология и туризм.

"Давайте подготовим соглашение. Направления обозначены самые востребованные. На развитие туризма можно посмотреть шире: стыковые маршруты и комбинированные туры. Ведь люди, которые летят с запада нашей страны сюда, на Дальний Восток, хотят иногда посмотреть несколько регионов. Наши с вами два края очень хорошо дополняют друг друга и пользуются огромным интересом", — цитирует пресс-служба слова Дегтярева.

Глава Хабаровского края добавил, что в реализации этих идей поможет международный аэропорт Хабаровска. После введения в строй нового терминала международных авиалиний в марте 2023 года он станет одной из основных площадок для путешествий как по Дальнему Востоку России, так и по странам Азиатско-Тихоокеанского региона.

"Будем рады, если больше жителей Хабаровского края посетят Камчатку. И, взаимно, чтобы жители Камчатки в Хабаровск приезжали. Прямой рейс есть, но я планомерно провожу работу, чтобы он был включен в список субсидируемых от единой дальневосточной авиакомпании. Здесь тоже предлагаю усилия объединить, потому что для нас, для Камчатки, направление Хабаровска ключевое с точки зрения востребованности среди жителей", — сказал, в свою очередь, Солодов.

Камчатский губернатор также пригласил хабаровского коллегу посетить знаменитый зимний фестиваль "Берингия" — гонку на собачьих упряжках, которая ежегодно проходит на полуострове. К этому времени стороны намерены подготовить стратегический документ и подписать соглашение, отметили в пресс-службе.