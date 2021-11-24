Руководитель региона представил послу экономический, инвестиционный, агропромышленный потенциал Тамбовской области. Он сделал акцент на строительстве автомобильных дорог, железнодорожного сообщения, разработке проекта нового аэропорта, возможностях развития логистики в регионе.

Фото: ivanovka-museum.ru

Егоров также пригласил гостя принять участие в юбилейных мероприятиях, связанных со 150-летним юбилеем Сергея Рахманинова. Центром проведения Года Рахманинова в 2023 году станет знаменитая тамбовская "Ивановка" — родовое имение композитора. В ходе встречи обсуждалась возможность реализации ряда совместных проектов в рамках подготовки юбилея.

Фото: ivanovka-museum.ru

Усадьба «Ивановка» принадлежала родственникам Рахманинова Сатиным. С 1890 по 1917 год он почти каждый год жил в имении и написал здесь многие из своих важнейших произведений. Усадьба была полностью разрушена во время революции и гражданской войны. В 1982 году в деревне Ивановка открылся дом-музей композитора. Сегодня его посещают около 15 тыс. туристов в год.

Фото: ivanovka-museum.ru

В 2020 году президент Владимир Путин объявил 2023 год Годом Рахманинова. В рамках его подготовки в Тамбовской области проходят выставки, посвященные жизни и творчеству композитора, музыкальные вечера и конференции. Всего в рамках Года в России и за рубежом запланировано более 100 мероприятий.