«С 1 декабря наш партнер авиакомпания Royal Flight добавляет еще один еженедельный рейс из Москвы на кубинский курорт Варадеро, теперь полеты будут выполняться три раза в неделю на лайнере Boeing-777 с полноценным бизнес-классом», — рассказали в компании.

Там напомнили, что с 15 ноября власти Кубы упростили правила въезда и отменили обязательные ПЦР-тесты по прибытии. Теперь туристы должны предъявить сертификат о вакцинации или ПЦР-тест, сделанный не ранее, чем за 72 часа до прилета в страну. Кроме того, не ранее, чем за 12 часов до вылета необходимо заполнить электронную анкету и получить QR код.

«Варадеро – курорт с самым длинным на Кубе пляжем. Широкая полоса белоснежного песка растянулась на 20 км вдоль Атлантического океана. Коралловые рифы защищают пляжи от сильных штормов и привлекают дайверов. На побережье хорошо развита туристическая инфраструктура и много современных отелей – российские туристы могут выбрать размещение в одной из более чем 140 гостиниц Варадеро и Гаваны», — добавили в пресс-службе туроператора.

В компании также сообщили, что самый дешевый недельный тур на Кубу обойдется в 117 тыс. рублей на человека при двухместном размещении в трехзвездочном отеле Islazul Club Karey.