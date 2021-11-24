"Проведенные нашим университетом аналитические исследования показали, что свыше 60% туристского потока на Северный Кавказ — это любители санаторно-курортного отдыха, порядка 20% — лыжники, сноубордисты и альпинисты, а более 15% приходится на культурно-познавательный туризм. Высокий спрос на оздоровительный туризм связан не только с тем, что Северный Кавказ интересен россиянам как бальнеологический регион, но и инфраструктурными возможностями приема туристов", — приводятся в сообщении слова ректора СКФУ Дмитрия Беспалова.

Кроме того, согласно проведенному экспертному анализу, каждый второй турист, посетивший Северо-Кавказский федеральный округ, отдыхал в курортной агломерации Ставропольского края — в Пятигорске, Кисловодске, Ессентуках и Железноводске, которые стали самыми популярными бальнеологическими курортами федерального округа.

При этом самыми посещаемыми достопримечательностями макрорегиона стали Сулакский каньон, Дербент, Грозный, Приэльбрусье и Фиагдон. Что касается, горнолыжного туризма, то популярностью пользуются Приэльбрусье, Архыз и Домбай, отмечает управление.