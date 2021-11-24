"Насколько я знаю комментарий комитета по транспорту, пока на сегодняшний момент введение в Петербурге QR-кодов на транспорте не подразумевается", — сказал Бельский.

Он подчеркнул, что подобная мера предполагает поиск определенных технологических решений и адекватных способов контроля.

"Достаточно большое количество людей заходит в транспорт — это не в ресторан, где два-три человека ты проверил. Нужно просто понимать, какова будет форма контроля, чтобы это не превратилось в профанацию и не превратилось в то, что люди просто не могут добраться до дома", — добавил спикер.

Он также упомянул об опыте Татарстана, где QR-коды на транспорте ввели в понедельник.

Как сообщалось, в первые два дня работы в Казани системы QR-кодов о прививке против коронавируса транспортом не смогли воспользоваться порядка 4 тыс. человек, в ряде случаев пришлось вызывать полицию, один из пассажиров прыснул из перцового баллончика в лицо кондуктору после просьбы показать QR-код. В понедельник общее время простоя автобусов на маршрутах превысило 540 минут, пассажиропоток сократился на 30%.