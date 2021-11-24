"В Сортавальскую ЦРБ поступили пять человек с легкими травмами, будут отпущены домой, тяжелых нет", — сказал собеседник агентства.

В свою очередь, министр здравоохранения республики Михаил Охлопков уточнил, что всего в больницы обратились восемь человек.

"В Сортавальскую ЦРБ с травмами и ушибами легкой степени тяжести бригадами скорой помощи доставлено шесть пассажиров автобуса, в Питкярантскую ЦРБ — два пассажира. Всем пострадавшим оказана медицинская помощь, рекомендовано амбулаторное лечение", — написал он на своей странице ВКонтакте.

В среду в 11:15 на 306-м км автодороги А-121 "Сортавала" туристический автобус с 37 пассажирами съехал в кювет и опрокинулся, в результате чего пострадали несколько человек. Автобус следовал на экскурсию из Петрозаводска в Рускеалу, в салоне находились два водителя, экскурсовод и 34 туриста, в числе которых были студенты Севастопольского государственного университета.