"Неустановленные лица разрушили угол пристройки к храму Тхаба-Ерды. На территории архитектурных комплексов "Старый Евлой" и "Новый Евлой" демонтировали один из металлических щитов, установленных для популяризации и защиты объектов культурного наследия", — сказал сотрудник самого большого в России музея под открытым небом.

Как отметил собеседник агентства, по решению руководителя управления культурного наследия правительства региона Магомеда Дзарахова вход на территорию храма Тхаба-Ерды ограничен из-за его аварийного состояния и угрозы обрушения. Соответствующая информация была доведена до посетителей.

С начала года специалисты заповедника зафиксировали случаи неоднократного повреждения ограды вокруг храма Мятсели, появления надписей на памятниках, в том числе на Картском храме Дялите, расположенном на гребне высокого холма севернее комплекса "Карт".

"На специальных щитах в Джейрахском районе, помимо информации об объектах культурного наследия, мы предупреждаем о том, что памятники находятся под государственной охраной, об уголовной, административной ответственности правонарушителей, но, к сожалению, как показывает практика, некоторые воспринимают это как руководство к действию", — добавили в пресс-службе музея.

Для установления и наказания вандалов руководство заповедника подало заявление в отдел полиции по Джейрахскому району.

Тхаба-Ерды — одно из самых древних христианских культовых сооружений на территории России, датируемое примерно VIII веком нашей эры. Впервые за вековой период церковная служба в храме прошла в 2012 году.

Объект культурного наследия расположен в горном Джейрахском районе Ингушетии между аулами Хайрах и Пуй Ассинского ущелья, неподалеку от границы с Грузией. Длина уникального сооружения — 17 метров, ширина — 7,5 метров.

В начале сентября минувшего года ингушское правительство приняло решение закрепить уникальный христианский храм Тхаба-Ерды за Джейрахско-Ассинским музеем-заповедником для исключения его передачи в частные руки.

24 мая этого года после землетрясения в Грузии магнитудой 4,5 балла и небольших колебаний в горном Джейрахском районе Ингушетии на фасаде храма появились повреждения. В связи с этим доступ к уникальному памятнику решили закрыть.