"Мы понимаем ответственность, поэтому считаем необходимым, чтобы еще до первого чтения три профильных комитета — по безопасности, охране здоровья и транспорту — провели обсуждения законопроектов. Такие встречи с представителями правительства пройдут и во всех фракциях", — написал Володин в своем телеграм-канале в среду.

Он добавил, что в Думу уже поступило более 120 тыс. официальных обращений по поводу законопроектов, много комментариев поступает в социальных сетях.

Мнение граждан будет изучено, пообещал Володин.

"Каким будет решение — покажут итоги обсуждения и позиция депутатов, которую они займут по этому вопросу. Обратная связь нам важна, без этого парламент работать не может", — написал спикер.