С соответствующим предложением на совещании главы государства с членами правительства выступила вице-премьер Татьяна Голикова.

"Так и будем делать, согласен с вами", — сказал Путин, выслушав предложение Голиковой и уточнив несколько вопросов на этот счет.

Ранее в среду вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что срок действия сертификата о статусе переболевшего коронавирусом должен быть увеличен с полугода до одного года.

"Мы пришли к выводу о том, что после болезни сертификат вакцинированного для переболевших должен действовать один год. Сейчас это полгода, мы это решение принимали в июне, когда у нас был предыдущий эпидемический подъем", — сказала Голикова на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства.

По словам Голиковой, доля повторно переболевших коронавирусом в России составила 0,74% от их общего количества.

"Поэтому мы приняли решение, и в ближайшее время, в случае вашего одобрения в том числе — хотя это чисто медицинская тема, но тем не менее мы посчитали важным доложить вам сегодня на совещании об этом, — если это одобряется, в ближайшее время в методических рекомендациях министерства здравоохранения будут внесены соответствующие изменения и соответствующие изменения будут учтены Минцифры на Едином портале госуслуг в сертификатах вакцинированных граждан для переболевших", — сказала Голикова.