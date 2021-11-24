"В результате происшествия в Сортавальскую ЦРБ с травмами и ушибами лёгкой степени тяжести бригадами скорой помощи доставлено шесть пассажиров автобуса, в Питкярантскую ЦРБ — два пассажира", — сообщил собеседник агентства.

Всем пострадавшим оказана медицинская помощь, рекомендовано амбулаторное лечение.

Как сообщалось, в среду в 11:15 на 306-м км автодороги А-121 "Сортавала" туристический автобус с 37 пассажирами съехал в кювет и опрокинулся, в результате чего пострадали шесть человек, пятерых доставили в больницу с легкими травмами.

Позже в пресс-службе прокуратуры Карелии сообщили о семи пострадавших.

Автобус следовал на экскурсию из Петрозаводска в Рускеалу, в салоне находились два водителя, экскурсовод и 34 туриста, в числе которых были студенты Севастопольского государственного университета.

Прокуратура в связи с ДТП проводит проверку.