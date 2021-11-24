"Мы пришли к выводу о том, что после болезни сертификат вакцинированного для переболевших должен действовать один год. Сейчас это полгода, мы это решение принимали в июне, когда у нас был предыдущий эпидемический подъем", — сказала Голикова на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства.

По словам Голиковой, доля повторно переболевших коронавирусом в России составила 0,74% от их общего количества. "Поэтому мы приняли решение, и в ближайшее время, в случае вашего одобрения в том числе — хотя это чисто медицинская тема, но тем не менее мы посчитали важным доложить вам сегодня на совещании об этом, — если это одобряется, в ближайшее время в методических рекомендациях министерства здравоохранения будут внесены соответствующие изменения и соответствующие изменения будут учтены Минцифры на Едином портале госуслуг в сертификатах вакцинированных граждан для переболевших", — сказала Голикова.